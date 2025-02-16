Жителей Алматы и ещё четырёх городов предупредили синоптики
Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 16 февраля ожидаются в Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Темиртау и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха. Синоптики рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. Людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты. Также рекомендуется ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе и заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, штормовое предупреждение было объявлено некоторых регионах страны из-за метели, сильного ветра и гололёда.
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