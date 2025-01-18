  • 18 Января, 09:58
  • BAIGENEWS

Жителей Алматы и ещё четырёх городов предупредил Казгидромет

Синоптики прогнозируют в субботу возможное ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:18
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 18 января ожидаются в Алматы, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, что эта зима в Казахстане может стать самой тёплой за полвека.

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