По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 22 февраля ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Уральске, Алматы, Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха. Синоптики рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. Людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты. Также рекомендуется ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе и заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики прогнозировали потепление в Казахстане.