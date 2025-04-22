Жители окраины Актобе бьют тревогу: прямо во дворах новостроек, где играют дети, всё чаще стали появляться ядовитые змеи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК. По словам очевидцев, гадюки спокойно заползают на детскую площадку, не реагируя на людей и пугая как детей, так и взрослых.

"Каждый день боимся за детей, вместе с ними выходим на улицу. В прошлом году были мелкие, а в этом - большие, толстые, и совсем не боятся людей", - рассказывает местная жительница Баян Ажгалиева.

Ситуация дошла до того, что люди начали снимать змей на видео, выкладывая их в соцсети в надежде привлечь внимание властей.

Эксперты подтверждают: это действительно обыкновенная гадюка - живородящая и ядовитая, которая способна размножаться до трёх раз в год. Биологи предупреждают: даже укус детёныша может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода.

Как объясняет старший преподаватель кафедры биологии АРУ имени К. Жубанова Абдумурат Абдукаримов, такие змеи активизируются с наступлением тепла - в апреле и мае. Их обычная среда обитания - открытые участки, где ведётся строительство. Специалисты утверждают, что перед началом застройки территорию необходимо было обработать и проверить на наличие дикой фауны. Но, судя по всему, этого сделано не было.

Пока нападений не зафиксировано, но жители на взводе: опасаются выпускать детей одних и требуют от местных властей немедленно принять меры - начиная с обработки территории и заканчивая установкой предупреждающих знаков.

Ранее мы сообщали, что змеи заползли в дом жительницы Алматинской области.