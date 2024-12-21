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Жителей Актобе и Балхаша предупредил "Казгидромет"

В этих городах прогнозируют ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:16
АВТОР
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АО "Казконтент" Сегодня, 08:16
Сегодня, 08:16
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Фото: АО "Казконтент"

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 21 декабря ожидаются в Актобе и Балхаше, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики Казахстана дали прогноз погоды на выходные, пообещав казахстанцам снегопады.

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