Жителей Актобе и Балхаша предупредил "Казгидромет"
В этих городах прогнозируют ухудшение качества воздуха.
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 21 декабря ожидаются в Актобе и Балхаше, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики Казахстана дали прогноз погоды на выходные, пообещав казахстанцам снегопады.
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