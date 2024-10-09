Жителей Актобе эвакуировали из-за крупного пожара в пригороде

В Актобе ликвидировали возгорание камыша в пригороде. Огонь уничтожил две хозпостройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

От пожара спасли 50 дач и одну машину.

"Произведена эвакуация жителей. Пострадавших нет", - отчитались в МЧС.

В тушении были задействованы 47 человек, 13 единиц техники из подразделений ДЧС Актюбинской области, негосударственной противопожарной службы.