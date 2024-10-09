Жителей Актобе эвакуировали из-за крупного пожара в пригороде
Сегодня, 17:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
63Фото: МЧС РК
В Актобе ликвидировали возгорание камыша в пригороде. Огонь уничтожил две хозпостройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
От пожара спасли 50 дач и одну машину.
"Произведена эвакуация жителей. Пострадавших нет", - отчитались в МЧС.
В тушении были задействованы 47 человек, 13 единиц техники из подразделений ДЧС Актюбинской области, негосударственной противопожарной службы.
Самое читаемое
- Жестокое убийство подростка в Талгаре: арестовали семь человек
- Димаш Кудайберген стал послом доброй воли Съезда лидеров мировых религий
- Окончательные итоги референдума огласила ЦИК
- Убийство подростка в Талгаре: полиция сделала заявление
- Одурманенный водитель и подросток напали на полицейских в Уральске