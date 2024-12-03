Жителей 11 городов Казахстана предупредили о плохом состоянии воздуха
Речь идёт о неблагоприятных метеоусловиях.
Сегодня, 10:11
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Сегодня, 10:11Сегодня, 10:11
100Фото: dzen.ru
В РГП "Казгидромет" сделали предупреждение для дителей Астаны, Алматы Шымкента и ещё восьми городов страны, передаёт BaigeNews.
"3 декабря 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, Кызылорда, Шымкент, Актобе, Атырау, Павлодар, Балхаш, Темиртау, Жезказган, Караганда", - говорится в сообщении метеорологов.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Ранее в Астане объяснили причины появления густого смога.
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