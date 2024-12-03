Жителей 11 городов Казахстана предупредили о плохом состоянии воздуха

В РГП "Казгидромет" сделали предупреждение для дителей Астаны, Алматы Шымкента и ещё восьми городов страны, передаёт BaigeNews.

"3 декабря 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, Кызылорда, Шымкент, Актобе, Атырау, Павлодар, Балхаш, Темиртау, Жезказган, Караганда", - говорится в сообщении метеорологов.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее в Астане объяснили причины появления густого смога.