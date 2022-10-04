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zhaikpress.kz Сегодня, 06:26
105
Фото: zhaikpress.kz

Житель ЗКО пытался незаконно провести иностранцев через границу

Житель Западно-Казахстанской области 1977 года рождения за полторы тысячи долларов (более 70 тысяч тенге) пытался организовать незаконную миграцию двух граждан Узбекистана в обход пунктов пропуска, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в середине сентября. 

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что заведено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

Нарушителю светит от штрафа до лишения свободы.

 
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#ЗКО #граница #иностранцы
Журналист
Сегодня, 06:26
105
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