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Сегодня, 06:26
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Житель ЗКО пытался незаконно провести иностранцев через границу
Житель Западно-Казахстанской области 1977 года рождения за полторы тысячи долларов (более 70 тысяч тенге) пытался организовать незаконную миграцию двух граждан Узбекистана в обход пунктов пропуска, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в середине сентября.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что заведено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".
Нарушителю светит от штрафа до лишения свободы.
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