Житель ЗКО отказался от претензий к экс-супруге, которая заказала его убийство

В Уральске начался суд по делу о заказном убийстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

На скамье подсудимых 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предвариnельному сговору.

Заказное убийство должно было быть совершено в городе Аксай. Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. Она якобы не желала делить имущество и ребёнка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет. У супругов было несколько квартир и совместный бизнес.

"Для этого она обратилась к ранее знакомому Кузнецову и попросила его найти огнестрельное оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала в качестве оплаты сумму в два миллиона тенге. Кузнецов из корыстных побуждений начал искать такого человека", – зачитала прокурор Изтлеуова.

По словам гособвинителя, в декабре 2023 года для исполнения задуманного преступного плана Кузнецов обратился к своему знакомому ранее судимому Галиеву и предложил ему "выполнить заказ". Однако последний обратился в полицию и сообщил о готовящемся преступлении. 26 февраля 2024 года около 18:00 была проведена имитация убийства Ербола Еркебаева, после чего Еркебаеву и Кузнецова задержали.

Самого потерпевшего в суде не было. Однако его представитель Ерлан Бердигалиев сообщил, что он каких-либо претензий к бывшей супруге не имеет. Судьбу Кузнецова он решил доверить суду.

Подсудимые пожелали суд с участием присяжных заседателей. Эльвира Еркебаева заявила о своей невиновности и сообщила, что готова доказывать свою правоту.