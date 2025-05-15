Необычное преступление раскрыли полицейские Т.Рыскуловского района Жамбылской области - в краже ювелирных изделий на сумму более 1,8 миллиона тенге подозревается родной сын пострадавших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 40-летний мужчина оказался в трудной жизненной ситуации: остался без работы и нуждался в деньгах. После того как родители отказали ему в материальной поддержке, он дождался, пока семья уйдёт на праздничное мероприятие, и через окно проник в дом.

С собой мужчина унёс как мужские, так и женские ювелирные изделия. Похищенное оценили в крупную сумму. Позже подозреваемый признался в содеянном. Сейчас проводится досудебное расследование.

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