Житель ВКО пытался сжечь дом бывшей супруги

Житель ВКО из-за ревности пытался сжечь дом бывшей супруги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

43-летний мужчина хотел доказать бывшей супруге, живущей в пригороде Усть-Каменогорска, что он до сих пор к ней неравнодушен. Убедившись, что дома никого нет, он взял канистру с горючим и вылил его, пытаясь поджечь строение. Мужчину поймали, он осужден, поставлен на учёт и находится на пробационном контроле.

"Он трудоустроен и инспекторами службой пробации Левобережного района Усть-Каменогорска проводится профилактическая работа в виде проверки по месту жительства и порядок отбывания наказания. На пробационном контроле он будет находиться три с половиной года", – рассказал начальник службы пробации Левобережного района Бауыржан Толеуханов.