Житель ВКО получил новые документы спустя 20 лет

Сотрудники миграционной службы департамента полиции Восточно-Казахстанской области уже успели изменить жизнь троих граждан. Один из них — уроженец Павлодарской области, который многие годы проживает в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 1-го июля по 31-ое декабря 2024-го года министерство внутренних дел Республики Казахстан совместно с управлением Верховного комиссара и агентством ООН по делам беженцев проводит кампанию по выявлению и документированию лиц с неопределенным гражданством, проживающих на территории страны.

Один из них — уроженец Павлодарской области, который многие годы проживает в Усть-Каменогорске. Более 20-ти лет мужчина сталкивался с трудностями из-за полного отсутствия документов, и, к сожалению, проблемы со здоровьем мешали ему вовремя их оформить. Однако, благодаря усилиям полиции, собравшей все необходимые справки, он получил долгожданное удостоверение личности.

Теперь мужчина сможет обратиться за медицинской помощью и найти официальную работу, а значит первый шаг к новой жизни сделан.