Житель ВКО получил новые документы спустя 20 лет
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Сотрудники миграционной службы департамента полиции Восточно-Казахстанской области уже успели изменить жизнь троих граждан. Один из них — уроженец Павлодарской области, который многие годы проживает в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С 1-го июля по 31-ое декабря 2024-го года министерство внутренних дел Республики Казахстан совместно с управлением Верховного комиссара и агентством ООН по делам беженцев проводит кампанию по выявлению и документированию лиц с неопределенным гражданством, проживающих на территории страны.
Один из них — уроженец Павлодарской области, который многие годы проживает в Усть-Каменогорске. Более 20-ти лет мужчина сталкивался с трудностями из-за полного отсутствия документов, и, к сожалению, проблемы со здоровьем мешали ему вовремя их оформить. Однако, благодаря усилиям полиции, собравшей все необходимые справки, он получил долгожданное удостоверение личности.
Теперь мужчина сможет обратиться за медицинской помощью и найти официальную работу, а значит первый шаг к новой жизни сделан.
"Уважаемые восточноказахстанцы, сотрудники миграционной службы ДП ВКО напоминают: если у вас паспорт СССР образца 1974-го года, только свидетельство о рождении или вы вообще не имеете документов, удостоверяющих личность, незамедлительно обращайтесь в управление миграционной ДП ВКО по адресу: город Усть-Каменогорск, улица Шакарима, 1", - говорится в сообщении.
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