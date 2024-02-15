Житель ВКО поджёг авто бывшей сожительницы
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В Усть-Каменогорске осужден мужчина, который на почве ревности совершил поджог автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.
По данным суда №2 города, в 2023 году гражданин К. совершил поджог автомобиля бывшей сожительницы. Потерпевшей причинён материальный ущерб на сумму 1,8 миллиона тенге.
Было заведено уголовное дело по статье 202 часть 2 пункт 1 УК РК (умышленное повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершённое путем поджога).
Вина гражданина К. подтверждена показаниями потерпевшей, свидетеля, заключениями экспертов, вещественными доказательствами.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние, добровольное возмещение ущерба и малолетний ребёнок на иждивении. Отягчающих обстоятельств суд не установил.
Суд назначил обвиняемому ограничение свободы сроком на три года шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.
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