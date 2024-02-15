  • 15 Февраля, 04:00
  • BAIGENEWS

Житель ВКО поджёг авто бывшей сожительницы

Сегодня, 03:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 03:00
Сегодня, 03:00
112
Фото: pixabay / иллюстративное фото

В Усть-Каменогорске осужден мужчина, который на почве ревности совершил поджог автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным суда №2 города, в 2023 году гражданин К. совершил поджог автомобиля бывшей сожительницы. Потерпевшей причинён материальный ущерб на сумму 1,8 миллиона тенге.

Было заведено уголовное дело по статье 202 часть 2 пункт 1 УК РК (умышленное повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершённое путем поджога).

Вина гражданина К. подтверждена показаниями потерпевшей, свидетеля, заключениями экспертов, вещественными доказательствами.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние, добровольное возмещение ущерба и малолетний ребёнок на иждивении. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Суд назначил обвиняемому ограничение свободы сроком на три года шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Самое читаемое

Наверх