Житель Усть-Каменогорска подал в суд на акима города из-за несвоевременного оповещения о выбросах хлороводорода, уровень которого в ноябре прошлого года превысил норму в девять раз. Однако горожане узнали об этом слишком поздно, что поставило под угрозу их здоровье, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Первый канал Евразия".

Правозащитник Алексей Божков отметил, что подобные случаи происходят в городе регулярно. Власти предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях, но не информируют о реальном уровне загрязнения воздуха.

"Если бы людей своевременно оповещали, они могли бы принять меры – не выпускать детей на улицу, закрыть окна, покинуть город. Но об опасности узнают постфактум", – подчеркнул правозащитник.

Административный суд частично удовлетворил иск жителя, признав бездействие акима незаконным.

Властям поручено усовершенствовать систему оповещения.

Хотя в деле фигурировал бывший глава города Жаксылык Омар, исполнять предписание суда предстоит его преемнику.