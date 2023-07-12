Житель ВКО организовал бизнес по переправке иностранцев через госграницу в Россию

Фото: пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Жителя ВКО будут судить в России за организацию незаконного перехода иностранцев через государственную границу. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного Комитета РФ по Алтайскому краю, передаёт BaigeNews.kz.

По данным следствия, в декабре 2022 года к казахстанцу обратились три гражданина Таджикистана. Они сообщили, что въезд на территории России им запрещён, но они готовы заплатить, чтобы житель ВКО помог им пересечь границу с Россией.

Кроме того, в марте 2023 года к обвиняемому обратились ещё два гражданина Таджикистана с аналогичной просьбой. Мужчина на своём автомобиле решил незаконно провезти их на территорию России, однако на пункте пропуска "Веселоярск" в Рубцовском районе его остановили пограничники. Мужчина решил дать взятку в 40 тысяч рублей, чтобы их отпустили.