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  • Житель ВКО организовал бизнес по переправке иностранцев через госграницу в Россию
пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32
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Фото: пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Житель ВКО организовал бизнес по переправке иностранцев через госграницу в Россию

Жителя ВКО будут судить в России за организацию незаконного перехода иностранцев через государственную границу. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного Комитета РФ по Алтайскому краю, передаёт BaigeNews.kz.

По данным следствия, в декабре 2022 года к казахстанцу обратились три гражданина Таджикистана. Они сообщили, что въезд на территории России им запрещён, но они готовы заплатить, чтобы житель ВКО помог им пересечь границу с Россией.

Кроме того, в марте 2023 года к обвиняемому обратились ещё два гражданина Таджикистана с аналогичной просьбой. Мужчина на своём автомобиле решил незаконно провезти их на территорию России, однако на пункте пропуска "Веселоярск" в Рубцовском районе его остановили пограничники. Мужчина решил дать взятку в 40 тысяч рублей, чтобы их отпустили. 

"Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Рубцовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

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Сегодня, 10:32
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