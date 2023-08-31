Житель ВКО незаконно перевозил иностранцев из Казахстана в Россию

Суд прошел в Алтайском крае РФ

Житель ВКО был признан виновным в даче взятки должностному лицу и организации незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным следственного Комитета РФ по Алтайскому краю, к казахстанцу обратились двое граждан Таджикистана с просьбой помочь им пересечь госграницу с Россией. Гражданин ВКО согласился и попытался незаконно провезти их на территорию России на своем автомобиле.

"13 марта, находясь в пункте пропуска "Веселоярск" в Рубцовском районе, он передал сотруднику пограничной службы взятку в размере 40 тысяч рублей за решение вопроса о незаконном пропуске мигрантов", - говорится в сообщении следкома.

После передачи денег взяткодателя задержали.

Отмечается, что казахстанец помог еще трем гражданам Таджикистана, показав им место, где пешком можно незаконно пересечь госграницу. Однако тех иностранцев также задержали.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений. Суд назначил ему три года лишения свободы условно.