Житель Усть-Каменогорска заплатит штраф за хранение религиозных материалов в соцсетях

26-летний житель Усть-Каменогорска оштрафовали за хранение религиозных материалов в соцсетях. Он получил штраф в размере ста месячных расчетных показателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным ДП ВКО, мужчина хранил в социальных сетях аудиоматериалы религиозного содержания, которые запрещены к ввозу, изданию и распространению на территории Казахстана.