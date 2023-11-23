Житель Усть-Каменогорска заплатит штраф за хранение религиозных материалов в соцсетях
Сегодня, 11:02
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Сегодня, 11:02Сегодня, 11:02
110Фото: Baigenews.kz
26-летний житель Усть-Каменогорска оштрафовали за хранение религиозных материалов в соцсетях. Он получил штраф в размере ста месячных расчетных показателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По данным ДП ВКО, мужчина хранил в социальных сетях аудиоматериалы религиозного содержания, которые запрещены к ввозу, изданию и распространению на территории Казахстана.
"Суд признал мужчину виновным по части 4 стати 453 Административного кодекса РК и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 МРП (345 000 тенге).
С начала года в области выявили четыре факта хранения запрещенных материалов религиозного характера", - сообщили в полиции.
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