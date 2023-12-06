Житель Усть-Каменогорска хранил в соцсетях религиозные материалы, призывающие к насилию
Сегодня, 16:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
143Фото: Baigenews.kz
Запрещенные религиозные материалы хранил в соцсетях 38-летний устькаменогорец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП ВКО выявлен факт хранения 38-летним жителем областного центра аудиоматериалов экстремистского содержания, призывающих к насилию по религиозным мотивам, которые запрещены к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан.
По данному факту составлен административный протокол по ч. 4 ст. 453 КоАП РК.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 100 МРП.