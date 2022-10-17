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BaigeNews.kz Сегодня, 00:34
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Фото: BaigeNews.kz

Житель Уральска украл телефон у россиянина

В Уральске украли телефон у россиянина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

Указывается, что кражу 13 октября около 14:00 совершил 23-летний житель Уральска. 

Как рассказал потерпевший, он с братом прогуливался по проспекту Назарбаева. К ним подошёл неизвестный мужчина и во время беседы выкрал у него телефон и скрылся. Прохожие помогли вызвать сотрудников полиции, которые прибыли в течение нескольких минут. В итоге вора задержали в течение 20 минут. Телефон возвратили владельцу.

 
 
 
 
 
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Публикация от PoliceWestKaz🇰🇿 (@policebqo)

 

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#кража #телефон #Уральск #россияне
Сегодня, 00:34
182
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