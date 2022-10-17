Житель Уральска украл телефон у россиянина

В Уральске украли телефон у россиянина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

Указывается, что кражу 13 октября около 14:00 совершил 23-летний житель Уральска.

Как рассказал потерпевший, он с братом прогуливался по проспекту Назарбаева. К ним подошёл неизвестный мужчина и во время беседы выкрал у него телефон и скрылся. Прохожие помогли вызвать сотрудников полиции, которые прибыли в течение нескольких минут. В итоге вора задержали в течение 20 минут. Телефон возвратили владельцу.