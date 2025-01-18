Житель Уральска оплатил свои штрафы через телефон друга пока тот спал
Сумма штрафа составила 300 тысяч тенге.
Сегодня, 20:12
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Сегодня, 20:12Сегодня, 20:12
83Фото: pixabay
Полицейские расследуют уголовное дело по факту кражи денег через мобильный телефон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Инцидент произошел во время празднования Нового года, после чего один из мужчин уснул. Воспользовавшись моментом, второй мужчина, используя отпечаток пальца потерпевшего, разблокировал его телефон и оплатил собственные штрафы. Сумма ущерба составила 300 тысяч тенге.
Стражи порядка устанавливают дополнительные детали преступления.
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