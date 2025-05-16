В Туркестанской области полицейские Сайрамского района задержали мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Безработный местный житель, представляясь посредником, обещал знакомым помочь с получением водительских прав без прохождения экзаменов. За "услугу" он требовал денежные средства.

Первоначально в полицию обратился потерпевший, передавший подозреваемому 230 тысяч тенге. Однако, как выяснилось в ходе следствия, это был лишь один из множества эпизодов. Стражи порядка установили причастность задержанного еще к 19 аналогичным случаям. Общий ущерб, нанесенный обманутым гражданам, составил около 4 миллионов тенге.

Выяснилось, что все полученные деньги мужчина тратил на личные нужды, включая азартные игры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, материалы направлены в суд.

Правоохранительные органы напоминают гражданам: получение водительских прав возможно только по официальным каналам через сдачу установленных экзаменов. Любые "услуги" в обход закона - путь к потере денег и ответственности.

Ранее мы сообщали, что шестиклассник отдал мошенникам 2 млн тенге за прокачанный аккаунт в игре.