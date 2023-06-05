Житель Туркестанской области отрубил сельчанину голову и руки

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Житель села Жыланды убил односельчанина, напавшего на него с топором. В процессе самообороны мужчина отрубил соседу руку и голову, и был приговорён судом к девяти годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Как следует из материалов дела, 57-летний обвиняемый сломал потерпевшему восемь рёбер, отрубил ему руку и голову, приняв за вора. Эксперты не обнаружили в крови подсудимого следов алкоголя, не зафиксировали они и психический нарушений.

Со слов мужчины, в ночь трагедии его семья находилась в Шымкенте, и он был дома один.

"В ту ночь потерпевший в алкогольном опьянений приехал с топором к дому подсудимого. Он ударил подсудимого один раз рукояткой топора по голове. В этот момент подсудимый взял ножницы, находившиеся поблизости, и несколько раз ударил потерпевшего по левой руке, затем насильно вырвал из его руки топор. После подсудимый несколько раз ударил потерпевшего по голове топором. От полученных травм мужчина скончался на месте", — сообщили в суде.

Свою вину подсудимый признал полностью, хотя признался, что мало что помнит о происшествии.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 99 РК РК - "Убийство" и назначил девять лет лишения свободы с отбываением в учреждении средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.