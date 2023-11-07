Житель Туркестанской области хранил во дворе дома более 15 кг марихуаны
Сегодня, 12:20
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Сегодня, 12:20Сегодня, 12:20
218Фото: polisia.kz
Более 15 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"При обыске во дворе дома и в сарае подозреваемого изъяты кусты наркосодержащего растения и 20-литровая тара с содержимым, похожим на наркотики.
Также в его доме обнаружено свыше 50 спиченых коробков и 2 пластмассовые тары с содержимым растительного происхождения, похожего на марихуану. Согласно заключению, общий вес наркотического вещества составила свыше 15 кг марихуаны", - сообщили в полиции.
Данный факт зарегистрировали по ч. 3 ст. 297 УК РК. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.
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