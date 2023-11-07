Житель Туркестанской области хранил во дворе дома более 15 кг марихуаны

Более 15 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При обыске во дворе дома и в сарае подозреваемого изъяты кусты наркосодержащего растения и 20-литровая тара с содержимым, похожим на наркотики.

Также в его доме обнаружено свыше 50 спиченых коробков и 2 пластмассовые тары с содержимым растительного происхождения, похожего на марихуану. Согласно заключению, общий вес наркотического вещества составила свыше 15 кг марихуаны", - сообщили в полиции.