Житель Туркестана выращивал коноплю во дворе своего дома
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Участковые инспекторы полиции местной полицейской службы Келесского районного отдела полиции, в ходе несения службы, установили местного жителя, который незаконно выращивал кусты наркосодержащего растения, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе обыска во дворе подозреваемого полицейские обнаружили в пятилитровой емкости три куста наркосодержащего растения.
Согласно экспертизе, изъятые наркокусты оказались “коноплей”, общим весом более 65 г.
Установлено, что кусты наркосодержащего растения молодой человек нашел возле одного из населенных пунктов района, принес домой и высадил у себя во дворе.
По факту незаконного культивирования наркосодержащего растения возбуждено уголовное дело.
Проводится расследование и выясняются все обстоятельства.
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