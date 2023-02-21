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рixabay Сегодня, 03:50
178
Сегодня, 03:50
178
Фото: рixabay

Житель Туркестана едва не погиб, проглотив язык

Молодому человеку, стало плохо на улице, его спасли туркестанские полицейские, передаёт BaigeNews.kz.

Стражи порядка во время несения службы заметили, что один из двух молодых людей, идущих по улице, упал на землю. Прибывшие на место полицейские выяснили, что молодой человек проглотил язык, изо рта шла кровь, а тело сильно дрожало.

"Майор полиции Аскар Мейрамбекулы рукой вытянул парню язык, а подполковник полиции Марат Жумабеков стал массировать его тело, чтобы воздействовать на кровообращение. Сотрудники полиции привели его в чувство и передали медикам. Друг туркестанца поблагодарил полицейских", - сообщили в пресс-службе МВД.

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#полиция #спасение #Туркестан
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:50
178
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