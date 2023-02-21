Житель Туркестана едва не погиб, проглотив язык

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Молодому человеку, стало плохо на улице, его спасли туркестанские полицейские, передаёт BaigeNews.kz.



Стражи порядка во время несения службы заметили, что один из двух молодых людей, идущих по улице, упал на землю. Прибывшие на место полицейские выяснили, что молодой человек проглотил язык, изо рта шла кровь, а тело сильно дрожало.