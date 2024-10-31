Житель Темиртау выкинул собаку из окна пятого этажа

За жестокое обращение с животными к уголовной ответственности привлекли 46-летнего жителя Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Старогородского отдела полиции УП города задержали мужчину, который выбросил из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, свою собаку. Животное получило травмы и не могло передвигаться. Это произошло на глазах прохожих, которые вызвали полицию.

Собаку увезли в ветеринарную поликлинику.

Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.