23-летний Мейиржан Маден с 2018 года боролся с заболеванием почек. Лечение в Астане и Алматы не принесло результата, и последние месяцы он полностью зависел от гемодиализа — процедуры, без которой его организм не мог функционировать. Шанс на новую жизнь ему подарил родной отец, решившийся стать донором, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

"Слава Богу, со мной всё в порядке. Огромное спасибо врачам Первой больницы. Если Бог даст, с моим сыном тоже всё будет хорошо. Конечно, переживал, но теперь мы в порядке. Сын говорит, что чувствует себя лучше, и я этому очень рад. У меня четверо детей, дома я занимаюсь сельским хозяйством", — рассказал донор Нурлыбай Мусабеков.

Первые симптомы болезни — отёки, утомляемость и нарушение мочеиспускания — появились у Мейиржана семь лет назад. Со временем состояние ухудшилось, и он оказался прикован к аппаратам гемодиализа.

Операция стала для него спасением. Теперь успешная трансплантация подарила ему не только шанс на полное восстановление, но и возможность вернуться к нормальной жизни.

"Теперь я больше не завишу от диализа. Мне пересадили почку и теперь, я чувствую себя полноценным человеком. Огромное спасибо моему отцу за то, что он подарил мне вторую жизнь. Также благодарю врачей за профессионализм и заботу", - сказал Мейиржан Маден.

Операция длилась 4,5 часа и стала 230-ой трансплантацией почки, проведённой в Шымкенте. Первую такую операцию в Городской клинической больнице №1 выполнили в 2013 году. Помимо пересадки почек, здесь также успешно проводят операции по трансплантации печени — на сегодняшний день выполнено 32 таких вмешательства.Шымкент hotel deals

"Пациенты с хронической почечной недостаточностью нуждаются в трансплантации. После всестороннего обследования и подтверждения генетической совместимости они планово госпитализируются для проведения операции", - рассказал заведующий отделением трансплантологии ГКБ №1 Сабитхан Байтемиров.

Нехватка доноров остаётся глобальной проблемой. Наиболее часто органы пересаживаются от родственников с высокой степенью генетической совместимости. В остальных случаях пациенты надеются на посмертное донорство, которое в Казахстане развивается медленно. В результате, многие люди годами ждут в листе ожидания, а некоторые так и не получают шанс на спасение.