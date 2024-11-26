Житель Шымкента обманул иностранца на 537 млн тенге

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в мошенничестве, совершённом неоднократно и в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что М., войдя в доверие к гражданину Китайской Народной Республики потерпевшему Х., для участия в совместном бизнесе путём обмана похитил 537 080 505 тенге. Кроме того, похитил у потерпевшего А. 50 000 000 тенге", - сообщили в суде.

Потерпевшие просили суд назначить подсудимому строгое наказание и удовлетворить гражданские иски.

М. вину не признал и просил вынести оправдательный приговор.

"Суд, при назначении наказания учёл отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также нераскаяние в содеянном и невозмещение причинённого ущерба. М. признан виновным по статье 190 части 4 пункта 2) УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Гражданские иски удовлетворены", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.