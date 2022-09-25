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pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 01:44
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Житель Семея напал на автоледи с детьми

В Семее местный житель напал на девушку-водителя с детьми в салоне автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"22 сентября неизвестный мужчина напал на девушку, управлявшей транспортным средством в Семее. В машине у неё находились маленькие дети. Полицейские установили личность агрессора и задержали его. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". Дело взято на особый контроль руководства Департамента полиции области Абай", - указывается в сообщении. 

Видео: МВД РК
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#хулиганство #Семей #нападение
Журналист
Сегодня, 01:44
138
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