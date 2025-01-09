Житель Рудного выращивал коноплю в своей квартире
Полицейские проводят досудебное расследование.
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В Рудном полицейские при содействии прокуратуры, ликвидировали подпольную фитолабораторию, в которой мужчина выращивал коноплю прямо в своей квартире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили на лоджии теплицу, обшитую термоматериалом. Внутри находились три цветочных горшка с растениями, предположительно каннабис, три электро-фитолампы, электрическая вытяжка и вентилятор.
Кроме того, в кухонной комнате на столе была найдена коробка, в которой в ZIP-пакетах хранились семена каннабиса.
Экспертиза подтвердила, что изъятое является растением каннабис, весом более 1,3 кг. Медицинское освидетельствование показало, что на момент задержания у подозреваемого были выявлены следы употребления каннабиноидов.
По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, в отношении рудничанина, полицейские проводят досудебное расследование. В случае доказательства вины ему грозит уголовное наказание.