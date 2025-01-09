В Рудном полицейские при содействии прокуратуры, ликвидировали подпольную фитолабораторию, в которой мужчина выращивал коноплю прямо в своей квартире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили на лоджии теплицу, обшитую термоматериалом. Внутри находились три цветочных горшка с растениями, предположительно каннабис, три электро-фитолампы, электрическая вытяжка и вентилятор.

Кроме того, в кухонной комнате на столе была найдена коробка, в которой в ZIP-пакетах хранились семена каннабиса.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является растением каннабис, весом более 1,3 кг. Медицинское освидетельствование показало, что на момент задержания у подозреваемого были выявлены следы употребления каннабиноидов.

По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, в отношении рудничанина, полицейские проводят досудебное расследование. В случае доказательства вины ему грозит уголовное наказание.