Житель Петропавловска выиграл 109 миллионов тенге в лотерее

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Рабочий из Петропавловска выиграл 109 миллионов тенге в национальную лотерею, передаёт BaigeNews.kz.

Константин - 36-летний рабочий в мебельной компании. Он и раньше участвовал в лотереях, но такую сумму выиграл впервые. На что потратить выигрыш, житель Петропавловска уже решил.