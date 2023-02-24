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pixabay.com Сегодня, 12:41
323
Сегодня, 12:41
323
Фото: pixabay.com

Житель Петропавловска выиграл 109 миллионов тенге в лотерее

Рабочий из Петропавловска выиграл 109 миллионов тенге в национальную лотерею, передаёт BaigeNews.kz.

Константин - 36-летний рабочий в мебельной компании. Он и раньше участвовал в лотереях, но такую сумму выиграл впервые. На что потратить выигрыш, житель Петропавловска уже решил.

"У нас с семьёй нет собственного жилья - мы снимаем квартиру. Поэтому первое, на что хочется потратить деньги, - это на свой дом. Также у нас уже старенький автомобиль - хотелось бы его поменять. Ну и, наверное, съездим с семьёй отдохнуть, мы давно не были в отпуске", - рассказал Константин.

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#лотерея #выигрыш #Петропавловск
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:41
323
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