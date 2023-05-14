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Житель Петропавловска получил 20 суток ареста за наклейки на автомобиле в День Победы
В День Победы на Мамлюском шоссе около КП "Западный" полицейский патруль остановил автомобиль с наклейками на передних боковых стеклах. Полицейские предложили снять с автомобиля изображения звезды и самолета, но мужчина отказался. Как оказалось, годом ранее мужчину также принуждали снять наклейки с боковых стёкол автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Как сообщили в пресс-службе специализированного административного суда, он оказал неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительного органа, снять установленные на передних боковых стеклах автомобиля изображения в виде звезды и самолета, поскольку они препятствуют обзору при управлении автомобилем.
12 мая специализированный суд по административным правонарушениям Петропавловска рассмотрел дело о правонарушении по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа, совершенное повторно в течение года". 9 мая 2022 года мужчину уже судили по первой части той же статьи и он был арестован.
В пресс-службе суда пояснили, что санкция части 2 статьи 667 КоАП РК безальтернативная и предусматривает административный арест на срок от 15 до 20 суток. В связи с этим петропавловец будет изолирован от общества на 20 суток.
Постановление специализированного суда по административным правонарушениям в законную силу не вступило.
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