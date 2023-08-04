Житель Павлодарской области нестандартным образом выгуливал собаку

Житель села Жанаауыл Щербактинского района Павлодарской области решил нестандартным образом выгуливать свою собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В сети появилось видео, где хозяин собаки ехал за рулем авто, привязав своего питомца к транспорту.

Со слов владельца, собака ранее потерялась.

"Нашел ее только через месяц и хотел отвезти домой. В салон машины посадить собаку не смог, так как животное не поддавалось, поэтому привязал к машине и тихо поехал домой", - сказал хозяин собаки.

В отношении владельца собаки составлен административный протокол по п. 4 ч. 1 ст. 407-2 КоАП РК. С гражданином проведена профилактическая беседа по недопущению подобных фактов.