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181Фото: pixabay.com
Житель Павлодара поджёг квартиру и выпрыгнул из окна
В Павлодаре психически нездоровый мужчина поджёг квартиру в многоэтажном доме, а затем выпрыгнул из окна на пятом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Инцидент произошёл вечером 23 февраля.
"Поступило сообщение, что мужчина психически нездоров, склонен к суициду, не открывает дверь. После вскрытия квартиры установлено, что мужчина поджёг квартиру и выпрыгнул из окна. В жилом помещении горели домашние вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. В 18:55 пожар ликвидирован", – сообщили в ДЧС.
По данным ведомства, 36-летний павлодарец получил переломы руки и ноги и госпитализирован.
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