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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 05:19
181
Сегодня, 05:19
181
Фото: pixabay.com

Житель Павлодара поджёг квартиру и выпрыгнул из окна

В Павлодаре психически нездоровый мужчина поджёг квартиру в многоэтажном доме, а затем выпрыгнул из окна на пятом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона. 

Инцидент произошёл вечером 23 февраля.

"Поступило сообщение, что мужчина психически нездоров, склонен к суициду, не открывает дверь. После вскрытия квартиры установлено, что мужчина поджёг квартиру и выпрыгнул из окна. В жилом помещении горели домашние вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. В 18:55 пожар ликвидирован", – сообщили в ДЧС. 

По данным ведомства, 36-летний павлодарец получил переломы руки и ноги и госпитализирован.

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#Пожар #Павлодар #поджог #квартиры
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:19
181
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