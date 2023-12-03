Житель Мангистау получил 4 года колонии за помятый бампер

В Мангистауской области мужчина, лишённый ранее прав на управление автомобилем, осуждён на четыре года колонии за совершённое ДТП в нетрезвом виде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда региона.

Дело рассматривал Мунайлинский районный суд. Отмечается, что пьяный мужчина, управляя автомобилем марки Daewoo Matiz, стукнул заднюю часть автомобиля Nissan Tida. В результате ДТП причинён материальный ущерб на 50 тысяч тенге.

В суде пояснили, что совершённое им уголовное правонарушение относится к категории преступлений средней тяжести. Ранее мужчину лишили прав на управление автомобилем.

"Мужчина, будучи осуждённым к ограничению свободы сроком на два года, не вынес для себя правильных выводов и совершил такое же уголовное правонарушение. Мунайлинским районным судом он признан виновным по ч. 2 ст. 346 Уголовного Кодекса РК. Ему назначено наказание окончательно на основании ст.58 ч.2,6 УК в виде лишения свободы сроком на четыре года с пожизненным лишением права управления транспортным средством", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте областного суда.

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