Прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу об убийстве несовершеннолетнего в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

Расследованием установлено, что 9 января 2025 года ранее неоднократно судимый житель города Костанай, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю.

"Деяния подозреваемого квалифицированы по статье Уголовного кодекса "Убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося для виновного в беспомощном состоянии и причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении надзоного органа.

Санкция статей предусматривает наказание от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.