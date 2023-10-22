Житель Костаная с риском для жизни задержал убийцу двух женщин

В Костанае наградили мужчину, который год назад, рискуя своей жизнью, задержал убийцу по горячим следам, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда Костанайской области, Ануархан Жумагалиулы забрался на балкон, расположенный на третьем этаже многоквартирного дома. Оттуда проник в квартиру, где было совершено убийство двух женщин, задержал преступника и передал сотрудникам полиции.

"По результатам рассмотрения уголовного дела по факту убийства двух лиц, имевшем место в Костанае в октябре прошлого года, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской областибыло вынесено частное постановление, из которого следует, что приказом начальника департамента полиции Костанайской области Жумагалиулы Ануархан награждён благодарственным письмом и ценным подарком – наручными часами с логотипом Министерства внутрених дел Республики Казахстан", — сообщили в пресс-сдужбе суда.

Как отмечается в сообщении, "своими мужественными действиями Ануархан способствовал своевременному раскрытию особо тяжкого преступления и задержанию лица его совершившего по "горячим следам".