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Житель Костаная с риском для жизни задержал убийцу двух женщин

Сегодня, 15:45
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Арман Мукатов/BaigeNews.kz Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
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Фото: Арман Мукатов/BaigeNews.kz

В Костанае наградили мужчину, который год назад, рискуя своей жизнью, задержал убийцу по горячим следам, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда Костанайской области, Ануархан Жумагалиулы забрался на балкон, расположенный на третьем этаже многоквартирного дома. Оттуда проник в квартиру, где было совершено убийство двух женщин, задержал преступника и передал сотрудникам полиции.

"По результатам рассмотрения уголовного дела по факту убийства двух лиц, имевшем место в Костанае в октябре прошлого года, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской областибыло вынесено частное постановление, из которого следует, что приказом начальника департамента полиции Костанайской области Жумагалиулы Ануархан награждён благодарственным письмом и ценным подарком – наручными часами с логотипом Министерства внутрених дел Республики Казахстан", —  сообщили в пресс-сдужбе суда.

Как отмечается в сообщении, "своими мужественными действиями Ануархан способствовал своевременному раскрытию особо тяжкого преступления и задержанию лица его совершившего по "горячим следам".  

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