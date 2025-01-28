В Кокшетау мужчина ударил 16-летнего подростка из-за снежной горки, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы 26 января от фельдшера скорой помощи, сообщает департамент полиции Акмолинской области. Начато досудебное расследование.

"По предварительным данным, конфликт произошёл во дворе многоэтажного дома. Согласно свидетельским показаниям, мужчина, недовольный разрушением построенной им снежной горки, нанёс подростку удар по лицу. В результате несовершеннолетний был доставлен в областную больницу". – сообщается в пресс-релизе.

Полицейские приступили к проверке обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести причинённого вреда.

В полиции напомнили, что применение физической силы в отношении несовершеннолетних недопустимо и влечёт ответственность.

Полицейские призывают граждан не нарушать права и интересы несовершеннолетних, а прибегать к решению вопросов в установленном законом порядке.