Житель Карабулака выиграл более 6 млн тенге на финале года "Что?Где?Когда?"

Фото: youtube/@best_tvshow

Системный администратор из посёлка Карабулак в Алматинской области Николай Сущенко принял участие в финале года ТВ-игры "Что?Где?Когда?" на Первом канале, передаёт BaigeNews.kz.

Он обыграл команду знатоков с вопросом об иллюзионисте Эмиле Кио, став одним из трёх счастливчиков из числа приглашённых на игру телезрителей, кому удалось обыграть знатоков в тот вечер. В итоге общий призовой фонд составлявший более трёх миллионов рублей поделили на троих - каждому досталось по 1 088 495 рублей.

Для казахстанца сыгранный вопрос стал 20-тым по счёту.