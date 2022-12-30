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Сегодня, 00:12
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245Фото: youtube/@best_tvshow
Житель Карабулака выиграл более 6 млн тенге на финале года "Что?Где?Когда?"
Системный администратор из посёлка Карабулак в Алматинской области Николай Сущенко принял участие в финале года ТВ-игры "Что?Где?Когда?" на Первом канале, передаёт BaigeNews.kz.
Он обыграл команду знатоков с вопросом об иллюзионисте Эмиле Кио, став одним из трёх счастливчиков из числа приглашённых на игру телезрителей, кому удалось обыграть знатоков в тот вечер. В итоге общий призовой фонд составлявший более трёх миллионов рублей поделили на троих - каждому досталось по 1 088 495 рублей.
Для казахстанца сыгранный вопрос стал 20-тым по счёту.
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