На юге Германии полиция застрелила мужчину, который угнал экскаватор и ранил сотрудницу правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD.

В округе Майн-Таубер в Баден-Вюртемберге мужчина угнал экскаватор, повредил патрульные машины полиции и другие транспортные средства, а также ранил сотрудницу полиции.

На угнанном экскаваторе мужчина доехал из Грюнсфельда до Таубербишофсхайма. Только там полиция смогла остановить его с применением огнестрельного оружия. Мужчина скончался на месте от выстрела.