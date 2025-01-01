Житель Германии угнал экскаватор и ранил человека
Полиция смогла остановить его лишь в соседнем городе, убив его с помощью огнестрельного оружия.
Сегодня, 09:32
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Сегодня, 09:32Сегодня, 09:32
25Фото: кадр из видео
На юге Германии полиция застрелила мужчину, который угнал экскаватор и ранил сотрудницу правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD.
В округе Майн-Таубер в Баден-Вюртемберге мужчина угнал экскаватор, повредил патрульные машины полиции и другие транспортные средства, а также ранил сотрудницу полиции.
На угнанном экскаваторе мужчина доехал из Грюнсфельда до Таубербишофсхайма. Только там полиция смогла остановить его с применением огнестрельного оружия. Мужчина скончался на месте от выстрела.
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