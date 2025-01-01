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Житель Германии угнал экскаватор и ранил человека

Полиция смогла остановить его лишь в соседнем городе, убив его с помощью огнестрельного оружия.

Сегодня, 09:32
АВТОР
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кадр из видео Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:32
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Фото: кадр из видео

На юге Германии полиция застрелила мужчину, который угнал экскаватор и ранил сотрудницу правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD.

В округе Майн-Таубер в Баден-Вюртемберге мужчина угнал экскаватор, повредил патрульные машины полиции и другие транспортные средства, а также ранил сотрудницу полиции. 

На угнанном экскаваторе мужчина доехал из Грюнсфельда до Таубербишофсхайма. Только там полиция смогла остановить его с применением огнестрельного оружия. Мужчина скончался на месте от выстрела. 

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