Житель Германии потратил состояние на обеды во всех ресторанах мира с тремя звёздами "Мишлен"

Немец Маттиас Руль потратил 200 тысяч евро, чтобы побывать во всех ресторанах мира с тремя звёздами "Мишлен". Таких заведений всего 145, и мужчина посетил их все, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

Идея пришла ему в голову во время пандемии коронавируса. Незадолго до этого инженер-программист продал свой стартап и хотел проводить больше времени с семьёй.

Гурман посетил 20 стран. Особое впечатление на него произвела Япония — "из-за совершенства, с которым здесь готовят и подают еду".

На путешествия Руль потратил около 100 тысяч евро и ещё примерно столько же на еду. Самым дорогим оказался ужин в ресторане Ultraviolet в Шанхае — 1 400 евро. Обычно ужин в трёхзвёздочном ресторане стоит от 250 до 500 евро на человека.

Однако, когда BILD спросил гурмана, что он выбрал бы для своей последней трапезы (если бы пришлось), Руль вспомнил простое блюдо баденской кухни, "брегеле" — жареный картофель, к которому подаётся творог с травами.