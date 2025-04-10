36-летний житель Ерейментауского района был осужден за создание и эксплуатацию подпольной фито-лаборатории по выращиванию марихуаны, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент был выявлен в ноябре 2024 года, когда полиция, координируясь с прокуратурой, обнаружила нелегальное производство наркотиков во время обычного дворового обхода.

В ходе обыска в арендованном доме обвиняемого было найдено 59 горшков с кустами конопли, а также семена марихуаны и специализированное оборудование, включая электронные весы, ультрафиолетовые осветительные лампы, термометры, обогреватели и кулеры, что свидетельствует о высоком уровне организации нелегальной деятельности. Согласно заключению экспертизы, растения, найденные в доме, содержат наркотические вещества.

В ходе досудебного расследования обвиняемый признал свою вину. Суд признал его виновным в организации незаконного производства наркотических средств и приговорил к 3 годам лишения свободы. Это дело стало частью усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе.