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Сегодня, 22:09
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Житель Экибастуза спас двоих детей из горящей многоэтажки
Мужчина поднялся по пожарной лестнице к балкону задымленной квартиры, расположенной на четвертом этаже, и спустил малышей вниз.
37-летний Азамат Смагулов вытащил из горящей многоэтажки в Экибастузе двоих маленьких детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
"Проезжая по улице Сатпаева, увидел задымление и стоявших на балконе детей. Вызвался добровольцем, так как сам являюсь отцом четверых", — рассказал мужчина.
По информации пресс-службы ДЧС, пожар случился 23 октября в 12:15 по улице Сатпаева, 37.
"В 9-этажном доме в квартире на втором этаже горели домашние вещи и мебель. В результате пожара в больницу с ожогами госпитализированы мужчины 1988 и 1989 годов рождения и 32-летняя женщина", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина устанавливается.
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