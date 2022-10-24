Житель Экибастуза спас двоих детей из горящей многоэтажки

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Мужчина поднялся по пожарной лестнице к балкону задымленной квартиры, расположенной на четвертом этаже, и спустил малышей вниз.

37-летний Азамат Смагулов вытащил из горящей многоэтажки в Экибастузе двоих маленьких детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Проезжая по улице Сатпаева, увидел задымление и стоявших на балконе детей. Вызвался добровольцем, так как сам являюсь отцом четверых", — рассказал мужчина.

По информации пресс-службы ДЧС, пожар случился 23 октября в 12:15 по улице Сатпаева, 37.

"В 9-этажном доме в квартире на втором этаже горели домашние вещи и мебель. В результате пожара в больницу с ожогами госпитализированы мужчины 1988 и 1989 годов рождения и 32-летняя женщина", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина устанавливается.