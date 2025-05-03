В Атырау в заваленной мусором квартире нашли мёртвым 60-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau Online.

Соседи рассказали, что почувствовали сильный запах, вызвали полицию и тогда выяснилось, что мужчина скончался несколько дней назад.

По словам жильцов, пенсионер годами копил мусор у себя дома. После трагедии подъезд наполнился невыносимым запахом. Люди своими силами собрали деньги, наняли работников, чтобы вывезти отходы. Но даже после этого зловоние остаётся.

В акимате заявили, что уборкой занималась спецбригада, а письмо в СЭС только готовится.

"Мы направим официальный запрос в санитарные службы. Также планируется обработка квартиры дезсредствами

", — сообщил пресс-секретарь акимата Ғасырбек Төлеген.

Соседи опасаются за своё здоровье и недоумевают, почему пенсионер оказался в таком запущенном состоянии и остался без поддержки.