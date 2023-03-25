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вести35.рф Сегодня, 22:18
182
Сегодня, 22:18
182
Фото: вести35.рф

Житель Атырау покончил с собой на глазах у всех

В соцсетях появилось жуткое видео, на кадрах которого мужчина в неадекватном состоянии наносит себе несколько ударов ножом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Прибывшие на место сотрудники полиции пытаются остановить его, но становится слишком поздно. 

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту ведется досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

По неофициальным данным, парень был чемпионом по единоборствам, а в момент трагедии находился под действием лекарственного препарата "Трамадол".

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Сегодня, 22:18
182
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