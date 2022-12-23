Житель Атырау поджёг дом, в котором запер супругу и маленького ребёнка

Фото: polisia.kz

Семейный дебошир в Атырау поджёг дом, в котором остались его супруга с ребёнком. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 22 декабря в 21:12. На пульт оператора "102" обратилась 30-летняя женщина, сообщившая, что её муж в состоянии алкогольного опьянения, взломав дверь, ворвался в дом и угрожает острым предметом.

Прибыв по указанному адресу, экипаж "Батыс-58" заметил, что из дома идёт дым. Сотрудники вывели хозяйку и её четырёхлетнюю дочь в безопасное место и локализовали пожар.

Супруг женщины к тому моменту скрылся.

Проводится оперативно-розыскная работа. Пострадавшую и её дочь определили в "Дом матери".