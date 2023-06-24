Житель Атырау натравил на людей собаку бойцовской породы

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Двоих жителей Атырау покусала собака породы "Стаффорд", инцидент произошел сегодня ночью в микрорайоне Авангард-2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Как сообщили в полиции, к ним за помощью обратилась 31-летняя жительница, которая рассказала, что неизвестный мужчина натравил собаку породы "Стаффорд" на нее и ее знакомого, в результате чего собака укусила руку гражданину 1992 года рождения. Владелец собаки натравил пса и на полицейских, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, один из сотрудников батальона патрульной полиции получил травму лица в результате нападения пса.

"Cовместно с сотрудниками автопатрулирования, прибывшими на помощь патрульному посту, в соответствии со статьей 61 ч.6 Закона Республики Казахстан "О правоохранительных органах", с применением специальных средств собака была обезврежена", — заключили в полиции.

32-летний хозяин четвероногого передан следственно-оперативной группе. После освидетельствования выяснилось, что мужчина был пьян. В полиции также уточняют, что пёс остался жив.