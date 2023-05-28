Житель Атырау нашел пропавшего полвека назад друга, прочитав заметку в газете

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Читатель "Прикаспийской коммуны" нашел своего друга и сокурсника спустя полвека благодаря заметки в газете. Сокурсники встретились в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Житель Атырау Александр Толстов всю жизнь искал друга Артура Ажикова. Друзья не виделись с момента окончания Гурьевского профтехучилища. Все эти годы Александр пытался найти Артура, но безуспешно.

"Раньше часто ездил на железнодорожный вокзал. Там же стоят много таксистов, в том числе ездящих в Кульсары, и я у них все выведывал - не известно ли им имя Артура Ажикова, тот родом из Жылыойского района. Все хотел узнать - где он сейчас, если они его знают. Но никогда положительного ответа не получал", - рассказывает мужчина.

Семь лет назад Александр потерял супругу. Сам сейчас является инвалидом второй группы. Недавно мужчина решил вновь попытаться найти друга, обратившись в местное издание. Журналисты опубликовали статью, и в тот же вечер на связь с редакцией вышел Артур.

Он живет, как оказалось, не в Атырауской области, а в Актау! Он также искал друга Александра и был рад от него получить весточку (нашу газету ему отправила его племянница в Атырау). Друзья, созвонившись, условились встретиться в конце мая. И вот сегодня нам позвонил Александр Толстов и сообщил,что его однокашник прибудет в Атырау.

Ажиков, окончив училище в Гурьеве, отправился служить в армию, потом была Москва, затем Шевченко ныне Актау. Там обзавелся семьей — 2 дочками и сыном! Александр пустил корни в Атырау, у него тоже две дочери.