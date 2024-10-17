Житель Астаны проведёт в колонии 12 лет за подстрекательство к даче взятки

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашён приговор в отношении жителя столицы С. Абдикаримова. Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тысяч долларов якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам госорганов за заключение контракта на недропользование в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда не вступил в законную силу.