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Житель Астаны проведёт в колонии 12 лет за подстрекательство к даче взятки

Сегодня, 16:23
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: baigenews.kz

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашён приговор в отношении жителя столицы С. Абдикаримова. Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тысяч долларов якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам госорганов за заключение контракта на недропользование в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор. 

Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

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