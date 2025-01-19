  • 19 Января, 15:00
  • BAIGENEWS

Житель Астаны перерезал горло родственникам из-за замечания

Видео с места трагедии появилось в социальных сетях.

Сегодня, 13:51
АВТОР
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 13:51
Сегодня, 13:51
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

Полиция Астаны расследует жестокое убийство. Подозреваемым оказался 21-летний парень, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места трагедии опубликовал паблик astana_sergek в Intaagram. По словам автора видео, нападению подверглись четверо родственников, один из братьев скончался на месте, остальных госпитализировали. Отмечается, что конфликт был из-за игры в телефоне.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Сергек 24/7 🚘 (@astana_sergek)

Информацию об убийстве подтвердили в столичном департаменте полиции.

"Подозреваемый, 21-летний житель столицы, задержан и водворен в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной конфликта стало замечание, сделанное родственниками в его адрес. Обстоятельства происшествия выясняются", — прокомментировали в полиции.

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