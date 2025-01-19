Житель Астаны перерезал горло родственникам из-за замечания
Видео с места трагедии появилось в социальных сетях.
Сегодня, 13:51
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Сегодня, 13:51Сегодня, 13:51
123Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz
Полиция Астаны расследует жестокое убийство. Подозреваемым оказался 21-летний парень, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места трагедии опубликовал паблик astana_sergek в Intaagram. По словам автора видео, нападению подверглись четверо родственников, один из братьев скончался на месте, остальных госпитализировали. Отмечается, что конфликт был из-за игры в телефоне.
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Информацию об убийстве подтвердили в столичном департаменте полиции.
"Подозреваемый, 21-летний житель столицы, задержан и водворен в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной конфликта стало замечание, сделанное родственниками в его адрес. Обстоятельства происшествия выясняются", — прокомментировали в полиции.
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