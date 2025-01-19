Полиция Астаны расследует жестокое убийство. Подозреваемым оказался 21-летний парень, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места трагедии опубликовал паблик astana_sergek в Intaagram. По словам автора видео, нападению подверглись четверо родственников, один из братьев скончался на месте, остальных госпитализировали. Отмечается, что конфликт был из-за игры в телефоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Сергек 24/7 🚘 (@astana_sergek)

Информацию об убийстве подтвердили в столичном департаменте полиции.